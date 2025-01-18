Konya’da CHP’li belediye başkanı darp etti iddiası!

Belediye Başkanlarının karıştığı yolsuzluk olaylarıyla çalkalanan CHP, bu kez bir darp olayıyla gündemde…

Olayın yaşandığı yer Konya'nın Ereğli ilçesi…

CHP üyesi olan Ergül Demirtaş, Ereğli'de Cuma günü gerçekleştirilen CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısına katıldı.

CHP'li Ergül Demirtaş, toplantı sonrası iddialara göre Ereğli'nin CHP'li Belediye Başkanı Umut Akpınar ve bir grup CHP'li tarafından darp edildi.

Ergül Demirtaş, darp raporu alarak şikâyetçi oldu…

CHP'nin Ereğli Belediye Umut Akpınar, belediye başkanlığı sürecinde sıkça sansasyonel olaylarla gündeme geldi. Akpınar, SGK borçlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar ve işçi çıkarmalarla dikkat çekmişti…

Ergül Demirtaş'ın ifadesi;

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe istişare toplantısına saat 16.30'da gittim. Belediye başkanı Umut Akpınar konuşma yaparken gençlikten bahsederek "gençliğimiz yok” dedi, konuşmaları yapıp bitirdikten sonra istişare toplantısı tamamen son buldu. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olan Nejat Türktaş'a "iktidara yürüyoruz, gençliğimiz yok" diye hitap eden Belediye Başkanını ve çalışmaları ile ilgili bir takım eleştirilerde bulundum ve "gençliğe sahip çıkmazsan gençlik olur mu” dedim ve çalışmalarının yetersiz olduğunu söyledim. Ardından ilçe başkanı ile Belediye Başkanının bulunduğu protokol odasına gittik. Belediye Başkanı başka bir odadan çıkıp protokol odasına yanımıza geldi. Ben Belediye Başkanına, "başkanım böyle başkanlık olmaz” dedim ve gençliğe sahip çıkın, gençliğe hizmet edin dememe fırsat vermeden Belediye Başkanı Umut Akpınar bana küfrederek üzerime yürüdü.

Ben de bu arada "Belediye Başkanı nasıl bu şekilde hitap eder” dedim. Ardından Belediye Başkanı ve yanında bulunan 8-10 kişi üzerime yürüyerek beni darp etmeye başladılar. Bilal Bozdağ, benim kulağıma, yüzüme çıplak el marifeti ile yumruk attı. Yanında bulunan şahıslar da aynı şekilde benim vücudumun çeşitli yerlerine yumruk atarak beni darp ettiler. Ayrıca bu şahıslar beni kendi aralarında çember yaparak ortaya alıp öyle darp ettiler. Diğer darp eden şahısların kim olduklarını olay esnasında göremediğimden herhangi bir eşkâl bilgisi veremeyeceğim. Görsem de bu şahısları teşhis edemem. Ayrıca Belediye Başkanı olay esnasında bana vurmaya çalıştı fakat kalabalık esnasında bana vurup vuramadığını hatırlamıyorum.''

(Mustafa İlker Şen)