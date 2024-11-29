Konya’da çiftçilere tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli anlatıldı!

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Cuma Buluşmaları" etkinliklerinin 6'ncısı, Altınekin ilçesinin Oğuzeli Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen etkinliğe Konya İl Müdürü Duran Seçen de katıldı.
31 ilçe, 93 mahallede devam eden "Cuma Buluşmaları" kapsamında, bu kez Altınekin'deki çiftçilerle bir araya gelindi. Üreticilere, tarımsal üretimin planlanması ve sürdürülebilir tarımın önemi anlatıldı. Ayrıca, yeni destekleme modeline dair detaylar da aktarıldı. Üreticilerin soruları da cevaplandırıldı.
(Mustafa İlker Şen)