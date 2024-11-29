Konya’da çiftçilere yüzde 70 hibeli destek! Seraların kurulumu yapılıyor

Beyşehir İlçe Tarım Müdürlüğü, "KOP ile Yaz Seraları Gelişiyor Projesi” kapsamında, 15 çiftçiye toplamda 525 metrekarelik seraların kurulumunu yapıyor. Proje, bölgedeki seracılığın gelişmesine katkı sağlamayı ve çiftçi ailelerinin gelirini artırmayı hedefliyor.
Beyşehir İlçe Tarım Müdürü Hüseyin Özver ve teknik personel, yapımı devam eden seraların bulunduğu 11 ayrı mahalleyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje, çiftçilere yüzde 70 hibeli destek sağlarken, küçük arazi sahibi çiftçilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi de amaçlıyor.
Seracılığın geliştirilmesiyle, bölgedeki çiftçilere daha verimli sebze üretimi yapma imkânı sunuluyor. Proje sayesinde, çiftçiler birim alandan daha fazla gelir elde edecek ve sebze üretimi konusunda bilgi sahibi olacaklar. Bu projeyle, aynı zamanda bölge ekonomisine katkı sağlanması da bekleniyor.
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