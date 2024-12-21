Konya’da çirkin görüntü! Kokudan kimse yanına yaklaşamadı

Konya'nın Ereğli ilçesinde park halinde duran tırdan çevreye kötü kokular yayılınca vatandaşlar kokudan rahatsız oldu.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tırın kasasında sağlıksız bir şekilde rastgele dökülmüş tonlarca balık olduğunu tespit etti.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Nakliyesi sağlıksız koşullarda yapılan balıklarla ilgili İlçe tarım müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Bölgeye Ereğli Belediyesi Zabıta ekipleri ve Polis ekipleri de intikal etti.
Konuyla ilgili sürücünün ifadesi alınırken balıkların Ereğli ilçe Tarım Müdürlüğü Ekipleri tarafından imha edildi.