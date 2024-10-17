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Konya’da çocukların gözdesi olmaya devam ediyor! Eğitimde farkındalık oluşturuyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da çocukların gözdesi olmaya devam ediyor! Eğitimde farkındalık oluşturuyor
Selçuklu Belediyesi tarafından yeni neslin donanımlı bir şekilde yetişmesi adına eğitim hayatına kazandırılan ve önemli bir örnek teşkil eden Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi yeni eğitim döneminde de veli ve çocukların yoğun ilgisiyle eğitimlerine devam ediyor. Çocukları milli ve manevi değerler çerçevesinde geleceğe emin adımlarla hazırlayan merkez eğitimde farkındalık oluşturan öğrenme ortamları ile dikkat çekiyor.
Hacıkaymak Mahallesi'nde bulunan merkezde 4-6 yaş aralığındaki öğrenciler için uzman eğitmenler eşliğinde Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler konusunda eğitimler veriliyor. Çocuklar eğitimlerle birlikte kişisel gelişim sağlayabilecekleri aktiviteler ile de günlerini eğlenceli bir şekilde geçiriyor. 
 
 
Türkiye'ye örnek bir kompleks niteliğinde olan ve eğitimleriyle dikkat çeken Hatice Hatun Çocuk Mektebi 5 eğitim atölyesi ve bir etkinlik alanından oluşuyor. Sabah 65, öğlen 68 olmak üzere toplam 133 öğrencinin eğitim aldığı merkez Elif, Ba, El Becerileri Ahşap, Kıssahan Sahne Sanatları ve Oyun ve Rekreasyon Atölyelerinden oluşuyor. 
 
 
Başkan Pekyatırmacı, "Çocuklarımız sevgi dolu ortamlarda büyürken, ahlaki değerleri öğrenip güzel alışkanlıklar kazanıyorlar” 
 
Hatice Hatun Çocuk Mektebi'nin Selçuklu Belediyesi'nin eğitim alanındaki örnek yatırımlarından biri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Çocuk Mektebimizde okul öncesi öğrencilerimizi manevi değerlerimize ve geleneklerimize uygun bir şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımız sevgi dolu ortamlarda büyürken, ahlaki değerleri öğrenip güzel alışkanlıklar kazanıyorlar. Külliye içerisinde yer alan atölyelerde çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak onların özgüvenli birer birey olmaları için birçok aktivite gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken onların temel dini eğitimlerini tamamlamaları için de müftülüğümüzün eğitmenleri özverili bir çalışma yürütüyor. Amacımız çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak ve onları hayata hazırlamak. Bu noktada temel prensibimiz "Şehrimizi imar ederken neslimizi de ihya etmek”. Bize çocuklarını emaneteden velilerimize özellikle teşekkür ediyor, tüm eğitmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.
(Mustafa İlker Şen)

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