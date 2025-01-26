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KONYA’DA ÇÖKEN BİNA: 3 yaralı taburcu edildi! Cenazeler Halep’e sevk edildi

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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KONYA’DA ÇÖKEN BİNA: 3 yaralı taburcu edildi! Cenazeler Halep’e sevk edildi

Konya'da geçtiğimiz günlerde çöken Taşoluk Apartmanı'ndan sağ olarak çıkarılan 3 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

3 YARALI TABURCU EDİLDİ

Olayın ardından kurtarma ekiplerinin büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda enkaz altından çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılmıştı.

Yapılan tedavilerin ardından 3 yaralı, sağlık durumlarının stabil olmasının ardından taburcu edildi.

Öte yandan, enkaz altından çıkarılan 2 kişinin cenazeleri ise dün Halep'e sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, gerekli işlemlerin ardından Halep'e gönderildi.

Konya'da yaşanan bu trajik olay sonrası yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarını tamamlayarak olayla ilgili idari ve hukuki süreci takip edeceklerini duyurdu. Ayrıca, kurtarma çalışmaları sırasında emeği geçen tüm ekipler ve yardımlar için teşekkürler iletildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, soruşturma ile görevlendirilen cumhuriyet savcıları ile mimar, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi, yüksek elektrik mühendisi ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişi heyeti tarafından yıkılan binanın enkazında yıkım nedeninin tespitine yönelik detaylı inceleme yapıldı. Enkazda bilirkişiler tarafından örnekler alındı. Alınan örnekler üzerinde laboratuvarda yapılacak inceleme sonucunda bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenleneceği, soruşturma dosyasına sunulacağı belirtildi. Gözaltındaki şüphelilerin gözaltı sürelerinin ilgili delillerin toplanması amacıyla uzatıldığı, olayın tüm yönleriyle incelendiği kaydedildi.

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