Konya’da çöpe atılan bebek! Hastaneden açıklama geldi

Dünyaya gözünü açalı henüz birkaç saat olmuştu. Hastanede annesinin kucağında olması gereken kız bebek çöp konteynerinde bulundu.
Ağlama sesini duydular!
Konya'nın Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Etem sokaktaki konteynere çöp atmak isteyen mahalle sakini ağlama sesi duyunca komşularını çağırdı.
Çöp kutusunun yanına gelen vatandaşlardan Sümeyra Dirik bebeği çıkartarak battaniyiye sardı. Ambulansla Konyşa Şehir Hastanesine kaldırılan kız bebeğin henüz birkaç saat önce dünyaya geldiği belirlendi.
Polis, doğan doğmaz bebeği çöpe atan ailenin peşine düşerken soğuktan etkilendiği belirtilen bebeğin tedavisine başlandı.
Hastaneden açıklama yapıldı!
Konya Şehir Hastanesi'nden Doç. Dr. Beyza Özcan bebeğinr sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Bebeğin erken bulunmasının büyük önem taşıdığını aktaran Doç. Dr. Özcan; "Bebeğin genel durumu iyi. Emme isteği var ve oksijen desteğine ihtiyaç duymuyor. Tahlilleri de iyi çıktı. Sosyal hizmetlerle itibara geçtik bir kaç gün gözetim altında kalacak. Gün içinde doğmuş plesantası var çünkü göbeği 112 kesmiş. 2 buçuk kilo ağırlığındaki bbebek 36-37 haftalık erken doğum” dedi.