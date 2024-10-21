Konya’da dana sucuğa kanatlı eti karıştırmışlar! Liste uzadıkça uzuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılarak sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini paylaşmaya devam ediyor.

Müşterilerine at, eşek hatta domuz eti yediren firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tek tek ifşa ediliyor. Sürekli güncellenen listede; et, süt ve zeytinyağı gibi ürünlerde çok sık hile yapıldığı ortaya çıktı.

Konya da listede!

Bakanlığın taklit-tağşiş listesinde Konya firmalarını da görmek mümkün… Laboratuvar analizleri ile ortaya çıkarılan ayıplı ürünler iştah kapatmaya devam ediyor. Paylaşılan son listede Konya'daki bazı firmaların dana sucuğa kanatlı eti karıştırıldığı tespit edildi.

15 günde 665 ürün!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesi uzadıkça uzuyor. 2-18 Ekim tarihlerini içine alan 2 haftalık süreçte 665 ürün listeye girdi. Yeni hafta ile birlikte listenin güncellenerek daha da uzaması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesi: TIKLAYINIZ