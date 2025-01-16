Konya’da dayanışmanın adresi! Tenzile Ana Hasta Konuk Evi yüzleri güldürüyor

Konya dışından gelen hasta ve hasta yakınlarına sıcak bir yuva olmaya devam eden Meram Belediyesi Tenzile Ana Hasta Konuk Evi, konforlu ve tertemiz odaları, güler yüzlü personeli ve ücretsiz hizmetleriyle sosyal belediyecilikte ezberleri bozdu. Konuk evini, ‘çok değerli, kıymetli ve nitelikli’ olarak değerlendiren misafirler bu dayanışma, iyilik ve şefkat adresinin hizmetlerinden bir hayli memnunlar.

Konya dışından gelen hasta ve hasta yakınlarının sıcak ve şefkat dolu yuvası Meram Belediyesi Tenzile Ana Hasta Konuk Evi, konforlu ve tertemiz odaları, güler yüzlü personeli ve ücretsiz hizmetleriyle sosyal belediyecilikte adeta yeni bir çığır açtı. Şehir dışından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne tedavi için gelen vatandaşlar, bu özel hizmetten bir hayli memnunlar. Meram Belediyesi'nin bu anlamlı hizmeti, hem hasta yakınlarının yükünü hafifletiyor hem de onların bu zorlu süreçlerinde kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlıyor. Hasta ve hasta yakınlarına, konforlu bir ortamda konaklama imkanı sunarak hem maddi hem manevi anlamda destekte bulunan konuk evinde kalan misafirler, yaşadıkları deneyimleri ve memnuniyetlerini paylaştı.

"Meram'da böyle bir imkan bizler için çok değerli”

Annesinin dört aydır yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten İsmail Çoban, kardeşleriyle dönüşümlü olarak konuk evinde kaldıklarını ifade etti. Tenzile Ana Hasta Konuk Evi'nden önce her gün 250 kilometre yol gidip gelmek zorunda kaldıklarını belirten Çoban, "Burasını öğrendikten sonra burada kalmaya başladık. Burada böyle bir imkanın olması gerçekten çok değerli. İnsanlar başka şehirlerden geliyor ve gece geldiklerinde yer bulamayabiliyor. Biz çok memnunuz. Genel olarak burada kalanlarla tanışıyor, sohbet ediyoruz. Bir sorun yaşamadık, hemen ilgileniyorlar. Avrupa'da yaşıyorum ama daha önce böyle bir hizmetle hiç karşılaşmadım. Allah emeği geçenlerden razı olsun.” dedi.

"Ezber bozan bir bir hizmet ve uygulama”

Ereğli'den gelen Ali Ceylan ise babasının yoğun bakımda olduğunu ve Tenzile Ana Hasta Konuk Evi'nde kaldıklarını söyledi. Ceylan, bu hizmetin eski kervansaraylardaki ücretsiz konaklamaları anımsattığını ve bunun kendisini duygulandığını ifade etti. "Bu çok güzel ve ezber bozan bir uygulama. Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun. Herkes rahatlıkla yararlanabiliyor. Biz de çok memnun kaldık.” şeklinde konuştu.

"Kendi ailelerinden biri gibi ilgi gösteriyorlar”

Karaman'dan yaşayan Mehmet Karagöl de, eşinin tedavisi için Konya'ya geldiklerini ve kalacak yer ararken bu hizmetten haberdar olduklarını belirtti. Karagöl, "Meram Belediyemiz ve konuk evinin çalışanları bize sanki kendi ailesinden biri gibi yaklaştı. Bir oda verdiler ve o günden beri burada kalıyoruz. Her duamıza onları da katıyoruz. Allah Belediye Başkanı Kavuş'tan tüm çalışanlarına kadar hepsinden razı olsun.” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

"Temizlik ve hizmet kalitesi mükemmel. Bu hizmetin yaygınlaşması gerekiyor”

Yaklaşık 9 aydır eşinin tedavisi için Konya'ya gidip geldiklerini ifade eden Sevgi Orhan, konuk evinin önemine vurgu yaparak, "Hastalık herkesin kapısını çalabilir. Çok güzel bir hizmet, Meram Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bu hizmetin tüm Türkiye'de yaygınlaşması gerekiyor. ” ifadelerini kullandı. Bartın Amasra'dan geldiklerini söyleyen Sevgi Orhan'ın eşi Mete Orhan da onkoloji tedavisi için 25. ilacını aldığını belirterek, "Tenzile Ana Hasta Konuk Evi'ni tesadüfen gördük. Çok temiz, çok güzel. Zonguldak'ta bir misafirhanemiz var, özel işletme olmasına rağmen Tenzile Ana Konuk Evi, oradan daha güzel, daha temiz ve daha bakımlı. Her yerde olmasını dilerim. Çok memnun kaldık.” ifadelerini kullandı.

Başkan kavuş; "tenzile ana hasta konuk evi, konya'da dayanışmanın, anlayışın ve iyiliğin adresi oldu”

Tenzile Ana Hasta Konuk Evi'nin misafirlerine otel konforunda hizmet verdiğini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, şehir dışından gelen hasta ve hasta yakınlarını ücretsiz olarak ağırlayan tesisin, barınma imkanı sunmasının yanında aynı zamanda insanlara manevi destek sağladığını da ifade etti. Tesisin, tüm özellikleriyle dayanışmanın, anlayışın ve iyiliğin adresi haline geldiğini söyleyen Başkan Kavuş, "Bizim için, konukevimizden yararlanan hastaların ve yakınlarının, mutluluğunu görmüş, moral vermiş ve dualarını almış olmak kadar büyük bir mutluluk yok. Huzur verici bu ortamla yaşadıklarını hafifletmeye, onlara umut ve huzur aşılamaya çalışıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu görmekten ve hizmeti kullanan vatandaşlarımızın memnuniyetini görmüş olmaktan dolayı gururluyuz. Onlar, bu zor günlerinde kendilerini evde gibi hissederken bizler de kalplerinde bir yer sahibi oluyoruz. Bir belediye başkanı için daha daha büyük bir mutluluk yoktur. Aldığımız her dua önemlidir ama inancımızda ‘hastanın, yolda kalanın, garibin' duası çok daha önemlidir. İşte konuk evimizle nice dualar aldığımızı düşünüyorum. Bu vesile ile tüm hastalarımıza şifa diliyor, hastalıklardan kurtulana kadar konuk evimizle yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum.” diye konuştu.