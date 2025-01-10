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Konya’da denetimler devam ediyor! Haksız rekabet önlenecek

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da denetimler devam ediyor! Haksız rekabet önlenecek

Konya'da tüm gıda işletmelerinde olduğu gibi etliekmek fırınları da denetleniyor.

Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki fırınları tek tek gezerek kapsamlı incelemelerini sürdürüyor.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLİYOR

Denetimler sırasında etliekmeğin iç harcı ve hamurundan alınan numuneler, detaylı analizler için laboratuvarlara gönderiliyor. Laboratuvarlarda, gıda güvenliğini tehdit edebilecek unsurlar tespit ediliyor ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşması sağlanıyor.

HİJYEN VE KODEKS UYGUNLUĞU KONTROL EDİLİYOR

Konya'da bugün Meram Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, etliekmek fırınlarında hijyen koşullarını ve üretimde kullanılan hammaddelerin Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğunu titizlikle inceledi. Yetkililer, bu denetimlerin halk sağlığını koruma ve haksız rekabetin önlenmesi adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

HALK SAĞLIĞI ÖNCELİKLİ

Denetimlerin yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini belirten yetkililer, halkın karşılaştığı olumsuz durumları Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri halinde bu şikâyetlerin hızla değerlendirilip gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

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