Konya’da doğasever ailenin üzerine düşen hayvan şaşkınlık yarattı!
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Konya’nın Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi’nde, doğadaki hayvanları besleyen Adem İncel, eşi Ebru ve kızı Hayat, yol kenarında uçamayan bir Kaya Kartalı buldu.
Kartalın yaralı olmadığını ancak hareket edemediğini fark eden aile, kuşun yemek yemediğini ve su da içmediğini görünce hemen harekete geçti. Kaya Kartalı'nı bir kutuya koyarak Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdüler.
Adem İncel: "Onu Korumak İçin Hemen Harekete Geçtik”
Olayı anlatan Adem İncel, "Doğadaki hayvanları beslerken bir anda yola düşen Kaya Kartalı'nı fark ettik. Yaklaştığımızda uçamadığını gördük. Yaralı olup olmadığını anlamaya çalıştık ama herhangi bir yara izi yoktu. Su ve yemek vermeyi denedik ancak hiçbir şey yemedi. Onu korumak için hemen Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdük." dedi.
Kartalın tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.
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