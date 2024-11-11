Konya’da dolu dolu tesis! Sosyal hayatın yeni adresi

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Konevi Sosyal Tesisleri şehrin spor, eğitim ve sosyal hayatının yeni gözdesi oldu. Spor salonlarından yüzme havuzlarına, Bilgehane’den emekli lokaline, sauna ve hamamdan ticarethanelere kadar pek çok hizmeti aynı çatı altında toplayarak sosyal, kültürel ve ekonomik olarak bölgesine değer katan tesis vatandaşların ilgi odağı oldu.

Konya'daki birlik, beraberlik ve koordinasyonun en güzel örneklerinden biri olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle yapılan Konevi Sosyal Tesisleri, şehrin ilgi odağı oldu.

KONEVİ SOSYAL TESİSİ VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bölge halkıyla yapılan istişareler sonucu şekillenen Konevi Sosyal Tesisi'nde, Bilgehane, emekli lokali, yüzme havuzu, spor salonu, bay-bayan fitness salonu, sauna, hamam, kapalı ve açık otopark alanlar ile ticari alanlar bulunuyor. 10 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesis, bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik alanda büyük değer kattı.

Hizmetleri başta olmak üzere her detayıyla farkını ortaya koyan ve hizmet alan almayan herkesten tam not alan Konevi Sosyal Tesisi'nde özellikle spor alanları vatandaşlardan büyük rağbet gördü. Büyükler, emekliler lokalinde sosyalleşerek vakit geçirirlerken gençler ve çocuklar da bilgehanelerde eğitimlerine devam ediyorlar.

BAŞKAN KAVUŞ; "HER AYRINTISI 7'DEN 70'E HERKES İÇİN ÖZENLE TASARLANDI”

Konevi Sosyal Tesisleri'nin gördüğü ilgiden bir hayli memnun olduklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tesislerin gerek modern yapısı gerekse nitelikli hizmetlerinin bu ilgide önemli pay sahibi olduğuna vurgu yaptı. Tesisin, bulunduğu çevre mahallelerin ihtiyaçlarına yanıt vermesinin yanı sıra tüm şehre hizmet verdiğinin altını çizen Başkan Mustafa Kavuş, yaptığı açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verdi; "Konevi Sosyal Tesisi açıldığı günden bu yana hemşehrilerimizin ilgi odağı oldu. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her bir hemşehrimizin faydalanabileceği alanlar bulunuyor. Her ayrıntısı özenle tasarlanan tesis tüm özellikleriyle adeta bir cazibe merkezi oldu. Böylesi güzel ve fonksiyonel bir tesisin Meram'a kazandırılmasında önemli pay sahibi olan Konya Büyükşehir Belediyemiz ve değerli Başkanı Uğur İbrahim Altay'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.”

(Mustafa İlker Şen)