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Konya’da dondurucu soğuklar etkili oldu: Termometreler eksi 11’e kadar düştü

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da dondurucu soğuklar etkili oldu: Termometreler eksi 11’e kadar düştü

Havaların soğumasıyla ve kar yağıyla birlikte Konya'da kış kendini iyice hissettirmeye başladı.

İl genelinde ölçülen en düşük sıcaklık değerleri dikkat çekerken, özellikle bazı bölgelerde termometreler eksi dereceleri gördü.

En soğuk noktalar: Derbent ve Bozkır ilk sırada

Konya'nın ilçelerinde de soğuk hava etkisini gösteriyor. En soğuk yerleşim yeri, eksi 11,6 derece ile Derbent'in Aladağ bölgesi oldu. Bozkır'ın Sorkun Yaylası'nda sıcaklık eksi 10,8 dereceyi, Emirgazi'de ise eksi 10,4 dereceye kadar düştü. Karatay Esentepe Köyü ve Bozkır merkez de sırasıyla eksi 10,0 ve eksi 10,2 dereceyle dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

Karapınar ve Altınekin eksileri gördü!

Meram'da Konya Kent Ormanı'nda sıcaklık eksi 9,4 derece olarak ölçüldü. Karapınar ve Altınekin gibi ilçelerde ise sıcaklık eksi 8,1 ile eksi 8,6 derece arasında seyretti. Merkez ilçelerde hissedilen soğuk, kırsal kesimlere kıyasla nispeten daha az olsa da eksi dereceleri gördüler.

Konya'da ölçülen en düşük sıcaklıklar

Konya, Derbent, DERBENT/ALADAĞ: -11,6

Konya, Bozkır, BOZKIR/SORKUN YAYLASI: -10,8

Konya, Emirgazi, EMİRGAZİ: -10,4

Konya, Bozkır, BOZKIR: -10,2

Konya, Karatay, KARATAY/ESENTEPE KÖYÜ: -10,0

Konya, Karatay, KARATAY/GÖÇÜ KÖYÜ BOZDAĞ: -9,6

Konya, Meram, MERAM/KONYA KENT ORMANI: -9,4

Konya, Derbent, DERBENT: -9,1

Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR/ALACABEL: -9,1

Konya, Kadınhanı, KADINHANI: -9,1

Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ: -9,0

Konya, Hadim, HADİM/DEDEMLİ DOLHANLAR: -8,9

Konya, Bozkır, BOZKIR/SARIOĞLAN BELDESİ: -8,9

Konya, Çumra, ÇUMRA/APA BARAJI: -8,7

Konya, Altınekin, ALTINEKİN: -8,6

Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ/GÖZLÜ TİGEM: -8,5

Konya, Taşkent, TAŞKENT: -8,4

Konya, Doğanhisar, DOĞANHİSAR: -8,3

Konya, Meram, MERAM/GÜNEYDERE KÖYÜ: -8,2

Konya, Meram, MERAM/İNLİCE BELDESİ: -8,1

Konya, Karapınar, KARAPINAR: -8,1

(Mustafa İlker Şen)

 

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