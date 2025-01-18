Konya’da down sendromlu Keziban’ın hayali gerçek oldu

Konya’da gelinlik gilme hayali kuran down sendromlu Keziban Söğüt için düğün töreni düzenlendi.
30 yaşındaki Down Sendromlu Keziban Söğüt, uzun süredir gelin olma hayali ile yaşıyordu.
Gelinler gibi süslenip, beyaz gelinlik giyeceği anı sabırsızlıkla bekleyen Keziban Söğüt'ün hayali gerçek oldu.
Düzenlenen düğün renkli görüntülere sahne oldu, birçok aile dostları ve sevenleri katıldı.
"Bu kızımın bir hayaliydi''
Burada konuşan baba Ali Söğüt, "Çok heyecanlı ve mutluyum kızımın hayalini gerçekleştirdiğim için. Bize destek olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu kızımın bir hayaliydi yıllar önceden sürekli gittiğimiz düğünlerde "Ne zaman gelin olacağım?” diye soruyordu. Bu bizim içimizde bir ukteydi. Kızımızın yüzünü güldürmek için böyle bir etkinliğe girdik. Olay buralara geldi, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
"Çok güzel bir duygu''
Anne Fadime Söğüt ise, "En büyük hayali beyaz gelinlik giymekti. Biz de onu gerçekleştirdik. Çok güzel bir duygu. Emeği geçen hayırseverlerden teşekkür ederiz. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadılar." diye konuştu.
"Çok mutluyum''
Temsili düğünde konuşan Keziban Söğüt "hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
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