Konya’da ehliyete zam mı geliyor?

Ehliyet sisteminde değişikliğe gidiliyor. Konya Sürücü Kursları Derneği, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek değişiklik hakkında bilgi verdi. Konya’da ehliyet fiyatları ne kadar olacak? Sürücülere yeni sınavlar gelecek mi? İşte detaylar…

Konya Sürücü Kursları Derneği, kamuoyunu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Dernek Başkanı Muhammet Zahir Renklibay 1 Ocak 2025 Tarihinden itibaren geçerli olacak sürücü kurslarında gerçekleşecek değişiklikleri duyurdu.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak değişiklikler ise şöyle olacak;

Direksiyon sınavları iki farklı güzergahta yapılacak.

Engelli kursiyerler istemeleri durumunda kendilerinin temin edecekleri engel durumuna uygun araçlar ile direksiyon sınavlarına girebilecek.

Kurslara kayıt olacak kursiyerler kayıt evrakları ile kursa müracaat edecekler. Müracaat esnasında kursiyerin yüzü net olarak görülecek şekilde fotoğrafı çekilecektir.

Kursiyerler diledikleri takdirde manuel vitesli araçtan otomatik vitesli araca veya otomatik vitesli araçtan manuel vitesli araca geçiş yapabilecek.

KONYA'DA 2025 YILINDA EHLİYET FİYATLARINA ZAM MI GELİYOR?

Renklibay, 2025 yılı sürücü kursu taban fiyatına ilişkin, "Bilindiği üzere sürücü kursu taban fiyatları her yıl ocak ayıdan geçerli olmak üzere valilikçe oluşturulan komisyon tarafından tespit edilir ve bu taban fiyat bir yıl geçerli olur. Günümüz şartlarında artan maliyetler sonucunda 2025 yılı için taban fiyatın 18 bin TL ile 20 bin TL civarında olması beklenmektedir. Yeni yılda sürücü kursu fiyatlarında ve harçlarda artış olacağı ve sınav sisteminde yapılacak değişiklikler nedeniyle ihtiyacı olan ve yaşı tutan vatandaşlarımızın kurslara müracaat etmeleri kendi yararlarına olacaktır.” İfadelerini kullandı.

DİREKSİYON SINAVLARI 40 DAKİKA OLACAK

Renklibay devamında ayrıca direksiyon sınavlarının 40 dakika olacak şekilde yapılacağını da duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi