Konya’da ekim mesaisi devam ediyor! Üreticinin gözü yağışlarda

Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya'da ürününü kuru toprağa eken üretici, yağmur bekleyişine geçti.
Konya'da geçen yıl buğdayını kuru toprağa eken üretici kışın ardından yaz aylarının da aşırı sıcak geçmesinden dolayı oluşan kuraklık nedeniyle buğday ve birçok üründe istediği verimi alamadı.
Çiftçiler yağmur bekliyor
Küresel ısınma ile ekim dönemi Kasım ayına sarkan üretici, bu yılki buğday ekimini tamamlayıp, yağmuru beklemeye başladı.
Konya'da buğday ekilişinde neredeyse sonlara gelindi. Ama yağış bekleyip, ekmeyen çiftçiler de bulunuyor. Buğdayın kurak toprağa ekilmesinden dolayı yağacak yağmurun büyük önem taşıyor.
Pazar günü yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konyalı çiftçilerin merakla beklediği yağış müjdesini verdi. 17 Kasım Pazar günü Konya'yı yağışlı bir hava bekliyor. Pazar günü en düşük hava sıcaklığı 7 dereceyi gösterirken en yüksek sıcaklık 13 derece olması bekleniyor.
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