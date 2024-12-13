Konya’da elektrikli bisikletten düşen 2 kişi yaralandı

Kaza, Konya-Ankara yolu, Olof Palme Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ. M.(35) idaresindeki elektrikli bisiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü M. ile üzerinde yolcu olarak bulunan M. E. R. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Mustafa İlker Şen)