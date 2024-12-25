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Konya’da eski milli basketbolcunun evi soyuldu: 2 şüpheli tutuklandı

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Konya’da eski milli basketbolcunun evi soyuldu: 2 şüpheli tutuklandı
Almanya’nın Türk asıllı eski milli basketbolcusu M.D.’nin (46), memleketi Konya’daki evinden 8 altın madalya ile televizyon, dizüstü bilgisayar ve süpürge gibi çeşitli eşyalar çalındı. Polisin güvenlik kameralarından tespit edip yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 13 Aralık günü Meram ilçesi Yaka Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Almanya'da yaşayan daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile Alman milli takımında forma giyen M.D.'nin evini kontrol etmek için gelen yakını T.M., kapının kırık ve içerisinin de dağınık olduğunu fark etti. T.M., bunun üzerine polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese gelen polis, yaptığı incelemede M.D.'nin daha önce kazandığı 8 altın madalya ile evdeki 1 televizyon, 1 soba, 2 bakır kazan, 1 elektrikli süpürge, 1 dürbün, 1 dizüstü bilgisayar, 1 kol saati, 22 parça imitasyon takı, 72 parça çatal bıçak takımının çalındığını tespit etti.

Çevredeki ev ve iş yerlerine ait görüntüleri inceleyen ekipler, basketbolcunun evine, 2 kişinin bahçe duvarından atladığını ve evin kapısını kırarak malzemeleri çalıp geldikleri 3 tekerli motosikletle kaçtığını belirledi.

İŞTE O ANLAR;

30 KİLOMETRE BOYUNCA 48 GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, şüphelilerin kaçış istikametindeki 30 kilometrelik bölgedeki 48 güvenlik kamerasından görüntü izledi. Ardından şüphelilerin saklandığı ev belirlenip, operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler Oğuzhan Turuş (24) ve Arif Dönmez (28) gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ele geçirilen çalınan madalya ve eşyalar M.D.'nin yakını T.M.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turuş ve Dönmez çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 

Kaynak: DHA

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