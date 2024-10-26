Konya’da faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan yakıt tankeri marketin önünde durdu

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan yakıt tankeri yol kenarında bulunan bir marketin önündeki dolaplara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralanırken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Konya istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan M. T. (30) idaresindeki 42 DVS 18 plakalı yakıt yakıt tankeri Ankara Caddesi üzeri kırkahvesi mevki kavşağında bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce trafik lambasına ardından yolun karşısındaki caddede bulunan bir marketin önündeki dolaplara çarparak durdu. Kazada sürücü T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
'Tankerin boş olması faciayı önledi'
Meydana gelen kaza sonrası tankerin boş olması nedeniyle faciadan dönüldü.
Kaza yerine sevk edilen ekiplerin yardımıyla tankerden çıkarılan yaralı sürücü ambulansla T. Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise yakınlarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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