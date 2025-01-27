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Konya’da feci kaza! 1 ölü 1’i ağır 2 yaralı

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da feci kaza! 1 ölü 1’i ağır 2 yaralı
Konya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, Çumra ilçesi Abditoğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI

İddialara göre, Tahir F. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralanırken, Kamile Öztat olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR!

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa İlker Şen)

 

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