Konya’da feci kaza! Bir kişi ağır yaralandı

Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Kaza, Yaylapınar Mahallesi Kaş Caddesi ile Ilgaz Dağı Sokak kesişiminde meydana geldi.
Direğe çarptı!
Edinilen bilgilere göre, Ilgaz Dağı Sokak'tan caddeye çıkmakta olan Abdurrahman Aras yönetimindeki kamyonet, Kaş Caddesi üzerinde ilerleyen Ünzile Aktaş'ın kullandığı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Ünzile Aktaş, yolda bulunan betonarme direğe çarptı.
Sürücü ağır yaralandı
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Ünzile Aktaş, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aktaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorumlar
MK
MUSTAFA KÜÇÜK KÖSE
16 saat önce
GURBAN OLDUĞUM MEVLAM HİÇ KİMSEYE KAZA BELA VERMESİN İNŞALLAH RABBİM ŞİFALAR VERSİN
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MK
MUSTAFA KÜÇÜK KÖSE
16 saat önce
ALLAH'IM KAZA BELA VERMESİN İNŞALLAH HERKESE ALLAH'IM ŞİFALAR VERSİN İNŞALLAH
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