Konya’da fener alayı kutlamasında facia: 16 yaşındaki çocuk görme kaybı yaşıyor

Konya’da asırlardır sürdürülen şivlilik geleneği kapsamında düzenlenen fener alayı kutlamaları, bu yıl üzücü bir olayla gölgelendi. Kutlamalar sırasında patlatılan ve halk arasında “torpil” olarak bilinen maytap türü patlayıcı nedeniyle 16 yaşındaki Mustafa Damkacı, bir gözünde görme yetisini kaybetti.

Konya'da Regaib Kandili'nden bir gün önce gerçekleştirilen fener alayı etkinliğinde vatandaşlar ellerinde fenerlerle sokaklarda yürürken, gökyüzüne dilek balonları bıraktı. Şehir renkli görüntülere sahne olurken, tüm uyarılara rağmen çocuklar ve gençler tarafından patlatılan tehlikeli maytaplar bir kez daha faciaya yol açtı.

PARKTA PATLAYAN TORPİL HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Olay, perşembe günü saat 11.00 sıralarında Meram ilçesindeki bir parkta meydana geldi. Arkadaşlarıyla vakit geçiren Mustafa Damkacı, arkadaşlarının havaya attığı torpilin patlaması sonucu burun ve gözünden yaralandı. Olay anını anlatan Damkacı,

"Havaya atılan torpilin parçaları burun ve gözüme geldi. Hemen ambulans ve annemi aradılar. Sonrasında hastaneye getirildim” dedi.

"SATIŞI YASAK DENİLEN BİR ÜRÜN BU YAŞTAKİ ÇOCUKLARIN ELİNE NASIL GEÇİYOR?”

Oğlunun yaşadığı acıyı gözyaşlarıyla anlatan anne Naciye Damkacı, yetkililere sert çağrıda bulundu. Damkacı,

"Tarif edilemez bir acı yaşıyoruz. Böyle bir acıyı boşu boşuna yaşadık. Bu malzemelerin bu kadar kolay satılması ve bu yaştaki çocukların eline geçebilmesi korkunç. Çocuğumun durumu ortada, hâlâ ne olacağı net değil. Umarım yeniden gözlerine kavuşur. Yetkililere sesleniyorum; denetimler artırılsın, yasayı ihlal edenler en ağır şekilde cezalandırılsın. Yasak denilen bir şey bu çocukların eline nasıl bu kadar rahat geçiyor? Benim çocuğum hayalleri olan bir çocuktu. Şu an kaderi ne olacak bilmiyorum. Allah başka hiçbir aileye bu acıyı yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

"KESİN KONUŞMAK İÇİN ERKEN”

Mustafa Damkacı'nın tedavisini sürdüren Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Op. Dr. Mehmet Adam, hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Hastamız ciddi bir göz içi kanamayla hastanemize geldi. Gözü ilk geldiği andan itibaren görmüyor. Kanamanın açılma ihtimaline karşı tedavi uyguluyoruz. Ancak lens ve retina gibi gözün arka bölümlerinde hasar olup olmadığını şu an net olarak değerlendiremiyoruz. Süreci yakından takip edeceğiz. Bu tür yaralanmalar bugün düzelmiş gibi görünse bile yıllar sonra farklı ve kalıcı sorunlara yol açabilir” dedi.

"BİZİM İÇİN KUTLAMA DEĞİL, ENDİŞE”

Fener alayı ve benzeri kutlamalarda hekimlerin endişe duyduğunu vurgulayan Op. Dr. Adam,

"Biz hekimler olarak her fener alayında ‘bu kez kimin gözü, kimin eli zarar görecek' diye düşünüyoruz. Yaklaşık 20 yıldır doktorum ve bu vakalarda bir azalma yok. Bu patlayıcı maddeler yüzünden masum çocuklar ellerini, gözlerini, işitmelerini kaybediyor. Üretim ve satışlar çok daha sıkı denetlenmeli. Eskiden bu ürünler kartonla kaplıydı, şimdi sert plastik kullanılıyor. Bu da patlama anında şarapnel etkisi oluşturuyor ve hasarı artırıyor. Çocuklarımız ve toplum sağlığı için bu ürünlerin satışına ciddi yaptırımlar getirilmeli” diye konuştu.

