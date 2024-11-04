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Konya’da FETÖ operasyonu! TSK içindeki yapılanmaya darbe

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da FETÖ operasyonu! TSK içindeki yapılanmaya darbe

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasında görev aldığı belirlenen 10 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

10 ŞÜPHELİDEN 9'U YAKALANDI

Başsavcılığın talimatıyla 4 Kasım 2024 tarihinde Konya merkezli olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Konya, Kahramanmaraş, Kocaeli, İstanbul, Bingöl ve Malatya'da 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YAKALAMA ÇALIŞMLARI SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şahısların Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde adli işlemleri devam ederken, diğer şüpheli hakkında yakalama çalışmaları sürüyor. 

(Mustafa İlker Şen)

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