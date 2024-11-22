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Konya’da Gazze’deki basın şehitleri için hatıra ormanı kuruldu

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da Gazze’deki basın şehitleri için hatıra ormanı kuruldu
Konya’da, Gazze’de şehit düşen gazeteciler için Gazze Basın Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Selçuklu Belediyesi, Gazze'de İsrail tarafından yapılan katliamlarda yaşamını yitiren gazeteciler için gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine paydaş oldu. Dualar eşliğinde dikilen fidanlarla katliama bir kez daha dikkat çekildi.

Selçuklu Belediyesi, bir yılı aşkın bir süredir Gazze'de yaşanan İsrail soykırımında görevi başında katledilen gazetecilerin anısına düzenlenen fidan dikimi etkinliğine paydaşlık etti.

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi, Konya Orman Bölge Müdürlüğü, ve Konya Gazeteciler Cemiyeti'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğinde Beyşehir Kara yolu Akkoyuş Mevkisi 5. kilometresinde oluşturulan "Gazze Basın Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikim töreni düzenlendi.


 Gazetecilerin aziz hatıraları dikilen fidanlarla yaşatılacak

Etkinlikte söz alan konuşmacılar; İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği soykırıma dikkat çekerek, Filistin'de yaşanan insanlık dramını tüm dünyaya duyurmak için çalışan ve bu görevi icra ederken katil İsrail tarafından katledilen gazetecilerin hatıralarının dikilen fidanlarla yaşatılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından edilen dualarla gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliği günün anısına çekilen fotoğrafla son buldu.

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