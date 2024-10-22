Konya’da Genç KOMEK Atölyelerde kayıt heyecanı başladı!

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 7-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik hazırladığı Genç KOMEK Atölyelerde kayıt heyecanı başladı. Kayıtların 31 Ekim’e kadar süreceği Genç KOMEK’te 9-10 Kasım’da değerlendirme sınavları yapılacak, dersler 23 Kasım’da başlayacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 7-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik hazırladığı Genç KOMEK Atölyelerinde kayıt heyecanı başladı

Hizmete girdiği ilk günden itibaren nitelikli eğitimler çocukların bilgi ve değerlerle donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunan Genç KOMEK, Konya'daki eğitim kalitesini her hecen gün yukarı taşıma misyonunu sürdürüyor.

Bu kapsamda açtığı atölyelerde çocukların ilgi ve yeteneklerine göre çeşitlendirilmiş geniş bir eğitim yelpazesi sunan Genç KOMEK Atölyeleri, Dil Gelişim Atölyesi, İngilizce ve İngilizce konuşma dersleri ile öğrencilerin dil becerilerini destekliyor.

Müzik tutkunları için; melodi atölyesi, piyano, gitar, ukulele ve keman eğitimlerinin yer alacağı Genç KOMEK Atölyelerinde sanat merakı olan çocuklar Yetenekli Çizgiler Atölyesinde resim eğitimlerine katılabilecek. Ayrıca drama ve tiyatro meraklıları ise Sahne Sanatları Atölyesi'nde tiyatro sahnesine adım atma imkânı bulacak.

Çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik Bilişsel Beceri Atölyesi; Akıl ve zekâ oyunları, satranç ve oyunlarla matematik gibi konularda eğitimler de çocukları bekliyor. Ayrıca teknolojiye ilgi duyan öğrenciler; İşlem Atölyesi'nde kodlama ile mantık oyunları, algoritma ile hafıza teknikleri, Mobil Uygulama, Python ile Yapay Zekâ, Geliştirme Kartları ile Nesnelerin İnterneti, Temel Elektronik ve Arduino, 3B Modelleme ve Baskı, STEM ve Uzay Bilimleri gibi branşlarda eğitimler alacak.

Çocukların manevi gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm atölyelerde Değerler Eğitimi ve Kur'an-ı Kerim eğitimi de verilecek. Ayrıca dönem boyunca tüm Genç KOMEK Atölye öğrencilerine hızlı okuma ve P4C (Çocuklar için Felsefe) branşları da etkinlik olarak verilecek.

KAYITLAR 31 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Konya genelinde Akabe KOMEK, Karatay ASEM, Mümine Hatun ASEM ve Selçuklu ASEM merkezlerinde gerçekleştirilecek Genç KOMEK Atölyelerinde kayıtlar, 31 Ekim'e kadar sürecek. 9-10 Kasım tarihlerinde ön değerlendirme sınavlarının yapılacağı atölyelerde sınavlarda başarı gösteren öğrenciler içinse eğitimler 23 Kasım'da başlayacak.

www.komek.org.tr adresinden veya 0332 205 31 00 numaralı telefondan detaylı bilgi ve kayıt formuna ulaşılabiliyor.

(Mustafa İlker Şen)