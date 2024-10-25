Konya’da görev yapan doktor hayatını kaybetti!

Konya Ereğli Devlet Hastanesinde görevli Anestezi Uzmanı Doktor Kenan Dölek, görevi başında kalp krizi geçirdi.
Müdahaleler yetmedi!
Anestezi Uzmanı Doktor Kenan Dölek, görevi başındayken kalp krizi geçirdi. Meslektaşları Dölek'e hemen müdahale etti ancak çabalar onu hayatta tutmaya yetmedi. 2 çocuk babası olan 41 yaşındaki Dr. Kenan Dölek hayatını kaybetti.
Hastanede tören düzenlendi!
Görevi başında vefat eden Uzman Doktor Kenan Dölek için Ereğli Devlet Hastanesinde tören düzendi, cenaze namazı kılındı. Mesai arkadaşları Dr. Kenan Dölek'i memleketi Uşak'a uğurladı.
Uşak'ta toprağa verilecek!
Dr. Kenan Dölek, ikindiyi müteakip Uşak Hilal Kent Camisinde kılınacak cenaze namazıyla Şekerevleri Mezarlığında toprağa verilecek.
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Dr. Kenan Dölek'in vefatı sonrası yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı.
"Ereğli Devlet Hastanemizde Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olarak görev yapan mesai arkadaşımız Uz. Dr. Kenan Dölek'in geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar dilerim.”