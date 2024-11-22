Konya’da harita yeşil ve maviye büründü! Hangi ilçelere ne kadar kar yağacak?

Konya'da hafta sonu hava koşulları dramatik bir şekilde değişecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 23 Kasım Cumartesi günü kent genelinde sağanak yağış bekleniyor. Ertesi gün, 24 Kasım Pazar günü ise kar yağışı etkili olacak.
"10 mm ile 25 mm arası yağış bekleniyor''
Meteoroloji yorumcusu Kuttusi Demir ise sosyal medya hesabından beklenen kar yağışı hakkında bilgi verdi.
GFS il genelinde beklediği kar haritasını paylaşan Demir, "konuma göre 10 mm ile 25 mm arası yağış bekliyor. Soğuma problemi olmazsa pazar sabahı il geneli bembeyaz olur'' ifadelerine yer verdi.
Haritadaki yeşil ve mavi renkler ne anlama geliyor?
Mavi ve yeşil renkler, kar yağışı tahminine göre birikmiş toplam kar yağışı miktarını (mm cinsinden) gösteriyor.
Mavi tonları: Daha düşük kar yağışı miktarını ifade ediyor. (1-10 mm arasında)
Yeşil tonlar: Orta seviyede kar yağışını gösteriyor. (10-50 mm arasında)
Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor!
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 23 Kasım Cumartesi günü (Yarın) yüksek kesimlere kar yağacağını duyurdu.
AKOM'un yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 23 Kasım Cumartesi günü Konya'nın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı etkili olacak.''