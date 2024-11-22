GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da harita yeşil ve maviye büründü! Hangi ilçelere ne kadar kar yağacak?

Mustafa İlker Şen
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da harita yeşil ve maviye büründü! Hangi ilçelere ne kadar kar yağacak?

Konya'da hafta sonu hava koşulları dramatik bir şekilde değişecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 23 Kasım Cumartesi günü kent genelinde sağanak yağış bekleniyor. Ertesi gün, 24 Kasım Pazar günü ise kar yağışı etkili olacak. 

"10 mm ile 25 mm arası yağış bekleniyor''

Meteoroloji yorumcusu Kuttusi Demir ise sosyal medya hesabından beklenen kar yağışı hakkında bilgi verdi.  

GFS il genelinde beklediği kar haritasını paylaşan Demir, "konuma göre 10 mm ile 25 mm arası yağış bekliyor. Soğuma problemi olmazsa pazar sabahı il geneli bembeyaz olur'' ifadelerine yer verdi.

Haritadaki yeşil ve mavi renkler ne anlama geliyor?

Mavi ve yeşil renkler, kar yağışı tahminine göre birikmiş toplam kar yağışı miktarını (mm cinsinden) gösteriyor.

Mavi tonları: Daha düşük kar yağışı miktarını ifade ediyor. (1-10 mm arasında)

Yeşil tonlar: Orta seviyede kar yağışını gösteriyor. (10-50 mm arasında)

Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 23 Kasım Cumartesi günü (Yarın) yüksek kesimlere kar yağacağını duyurdu.

AKOM'un yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 23 Kasım Cumartesi günü Konya'nın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı etkili olacak.''

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER