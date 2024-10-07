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Konya’da hasadı devam ediyor! Kilosu 300 TL’den satılıyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da hasadı devam ediyor! Kilosu 300 TL’den satılıyor

Kasım ayı yaklaşırken Konya'da ceviz hasadı heyecanı başladı.

Konya'nın bereketli topraklarda yetişen cevizler, yerel pazarlarda satılmak üzere toplanmaya başlandı.

Cevizin sağlık açısından birçok faydası bulunurken, aynı zamanda birçok farklı üründe de kullanılıyor.

Ceviz, başta börek ve kek gibi tatlılarda olmak üzere birçok yiyecekte önemli bir malzeme olarak kullanılıyor.

SAĞLIK DEPOSU

Özellikle baklavanın vazgeçilmezi olan ceviz, lezzetine lezzet katarken aynı zamanda sağlık açısından da birçok avantaja sahip.

İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve lifler sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olurken, sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye de katkı sağlıyor.

CEVİZ KAÇ TL'DEN SATILIYOR?

Hasat edilen cevizler, Konya ve diğer illere gönderilecek. Dalından tek tek toplanan cevizin kilosu 200-300 TL arasında satılıyor.

(Mustafa İlker Şen)

 

 

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