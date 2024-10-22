Konya’da hasat devam ediyor! Ekipler sahada

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ceviz hasadı devam ediyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ve teknik personeller üretici ziyaretleri ve saha çalışmalarını sürdürüyor.
Ceviz bahçelerinde hasat kontrolleri yapan ekipler, üreticilere tarımsal üretim hakkında bilgi alışverişi yaparak ziraat mühendislerince teknik destek sağladı.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretimin başından hasat sonuna kadar tüm tarımsal alanlarda çiftçileri takip ederek bilgi alışverişi sunuyor.
(Mustafa İlker Şen)