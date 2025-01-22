Konya’da iş yerine uyuşturucu operasyonu! 3 gözaltı

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında arama kararı olan şahısların peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde tespit edildi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler N.M., D.T. ve A.Ç. isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca adreste 1848 adet sentetik ecza ve 5 bin 776 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler suç unsurlarıyla birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi