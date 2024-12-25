Konya’da Jandarma Operasyonu: 2 Hükümlü cezaevine teslim edildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. 24 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Çocuk istismarından 25 yıl hapis cezası alan şahıs yakalandı
Derbent ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan aranan ve 25 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından Akşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Silahlı terör örgütüne üyelikten aranan kişi cezaevinde
Kadınhanı ilçesinde düzenlenen bir diğer operasyonda, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Hükümlü, Konya Açık Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.
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