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Konya’da kaç kişi evlendi, kaç kişi boşandı?

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da kaç kişi evlendi, kaç kişi boşandı?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin medeni durum ve cinsiyete göre nüfus verileri açıklandı. Verilere göre, Konya'da 15 yaş ve üzeri nüfus 1 milyon 820 bin 696 kişi oldu.

2024 yılı verilerine göre, Konya'da evli bireylerin sayısı oldukça yüksek. Kentte toplam 1 milyon 160 bin 864 kişi evli olup, bunların 580 bin 740'ı erkek, 580 bin 124'ü ise kadın olarak kaydedildi.

BEKÂRLARIN SAYISI DİKKAT ÇEKİYOR

Hiç evlenmemiş bireylerin sayısı 479 bin 216 olarak belirlenirken, bunların 267 bin 431'i erkekler, 211 bin 785'ini ise kadınlar oluşturdu. Erkeklerin bekâr oranının kadınlara kıyasla yüksek olduğu görülüyor.

KONYA'DA BOŞANMA SAYISI

Son yıllarda artış gösteren boşanma sayısı Konya'da da dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre, 76 bin 479 kişi boşanmış durumda. Bu rakamın 33 bin 015'i erkek, 43 bin 464'ü ise kadın olarak kaydedildi.

EŞİNİ KAYBEDENLERİN SAYISI

Eşini kaybeden bireylerin sayısı 104 bin 137 olarak açıklandı. Bu grupta kadınların sayısı 89 bin 214 ile oldukça yüksek seviyede. Erkeklerde ise bu sayı 14 bin 923 olarak kaydedildi. Bu durum, kadınların erkeklere kıyasla daha uzun yaşadığını ve eşi ölmüş kadın oranının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

(Mustafa İlker Şen)

 

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Yorumlar
  • EY
    ekrem yiğit
    20 saat önce

    haberin başlığında " Konya da kaç kişi evlenmiş, kaş kişi boşanmış " yazmanıza rağmen bir yıldaki evlilik sayısını göremedim. Ben mi atlıyorum acaba. Aydınlatırsanız sevinirim.

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  • S
    Senayi
    20 saat önce

    Evli kadın evli erkek sayısı eşit olması gerekmezmi

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