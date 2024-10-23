Konya’da kaçak kazı operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Konya'nın Derbent ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 16 Ekim 2024 tarihinde, ilçede kaçak kazı yapılacağına dair alınan ihbar üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, bir şahsın dedektör ile arama yaptığını tespit ederek müdahale etti. Şüpheli üzerinde yapılan aramada; bir adet el dedektörü, bir adet kazma ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen dört obje ele geçirildi.
Olayla ilgili ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
(Mustafa İlker Şen)