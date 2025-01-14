Konya’da kaçak silah operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik başarılı bir operasyona imza attı.
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Ocak 2025 tarihinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu, bir şahsın iş yerinde yasa dışı silah tamiri yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi.
Şahsın iş yerinde yapılan aramada; 2 adet 9 mm çapında Glock marka tabanca (seri numaraları bulunmuyor), 17 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca, 31 adet 9 mm çapında kurusıkı fişeği, 24 adet farklı marka, çap ve seri numaralarda yivsiz av tüfeği ve 20 adet farklı marka, çap ve seri numaralarda yarı mamul av tüfeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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