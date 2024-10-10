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Konya’da kadın cinayeti! Dini nikahla yaşadığı Damla’yı 47 bıçak darbesiyle öldürmüştü: YENİ GELİŞME

Konya’da kadın cinayeti! Dini nikahla yaşadığı Damla’yı 47 bıçak darbesiyle öldürmüştü: YENİ GELİŞME
Konya’da dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım’ı (25) 47 bıçak darbesiyle öldüren Neşet Güneş (26), indirim uygulanmadan ’Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 14 Eylül'de saat 22.00 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefondaki konuşması nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayan Neşet Güneş, kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Damla Dakım'ın otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Damla Dakım'ın daha önce de şiddet gördüğü için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi olduğu belirlendi. Dakım'ın cenazesi, otopsi sonrası aynı mahallede Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Neşet Güneş'i saklandığı evde yakaladı. Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Neşet Güneş'in savcılıkta ve yargılama aşamalarında verdiği ifadelerde, Damla Dakım'ın kendisini aldattığını öne sürerek cinayeti işlediğini söyledi.

Neşet Güneş hakkında Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dün son kez hakim karşısına çıkan Güneş, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezada indirim uygulamadı.

Kaynak: DHA

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