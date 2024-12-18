Konya’da kamyonet şarampole devrildi! Sürücüsü yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Kulu-Karacadağ Mahallesi arasında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, bir unlu mamüllerine ait ekmek dağıtımı gerçekleştiren Sinan D. idaresindeki 42 M 1021 plakalı kamyonet, sis ve beraberinde kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ertan Özkök)
Kaynak: Haber Merkezi