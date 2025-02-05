Konya’da kar yağışı etkili oldu! Kapanan yollar tekrar açıldı

Konya'da gece başlayan yoğun kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı.
Ekipler sahada!
Yağışla birlikte bazı yollar kapanırken, belediye ekipleri de kar nedeniyle kapanan yolları açmaya ve yolların güvenliği için tuzlama ve kar kürüme çalışmaları devam ediyor.
Ulaşıma açılan yollar
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapanan Akşehir-Çimendere, Hadim-Kalınağıl, Hadim Yazdamı, Bozkır-Kildere ve Bozkır-Ayvalı yolları, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Sürücülere uyarı!
Ekipler, yol güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Tuzlama çalışmaları aralıksız devam ederken, sürücülerin dikkatli olması, hızlarını düşürmesi ve kış lastiği kullanması önemle hatırlatıldı. Yayaların da kayma riskine karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
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