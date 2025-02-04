Konya’da kayıp küçükbaş hayvanlar bulundu!

Edinilen bilgilere göre, Selçuklu ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, 22 Ocak 2025 tarihinde 54 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu fark ederek Selçuklu İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuruda bulundu.
İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, 31 Ocak 2025 tarihinde hayvanlar, Kale Mahallesi'ne yaklaşık 7-8 kilometre mesafede bulunan Rüzgâr Gülü Elektrik Santralleri mevkisinde bulundu.
Küçükbaş hayvanlar Jandarma personeli tarafından sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.
(Mustafa İlker Şen)