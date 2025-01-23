Konya’da kaymakam görevinden ayrıldığını açıkladı!

Taşkent Kaymakamı Muhammet Yücetağ, 16 ayı aşkın süredir sürdürdüğü görevinden İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği 111. Dönem Mülki İdare Amirleri Kursu'na katılmak üzere ayrıldığını duyurdu.

Kaymakam Yücetağ, görev süresi boyunca mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını ve Taşkent halkına adaletli ve tarafsız bir şekilde hizmet etmeye özen gösterdiğini ifade etti.

Kaymakamdan veda mesajı!

Kaymakam Muhammet Yücetağ, veda mesajında şu ifadelere yer verdi;

"16 ayı aşkın süredir yürütmekte olduğum Taşkent Kaymakamlığı görevimden, İçişleri Bakanlığımızın tensipleri ile 111. Dönem Mülki İdare Amirlerine yönelik yapılacak olan kursa katılmak üzere Ankara'ya gidecek olmamdan dolayı ayrılıyorum. Görev sürem boyunca sorumluluğumu layıkıyla yerine getirebilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya gayret gösterdim. Bu görev ve sorumluluk bilinci içinde tarafsız ve adil olarak Taşkent'te yaşayan her vatandaşın Kaymakamı olarak hizmet etmeye gayret ettim. Devletimizin her zaman hoşgörüsünü, merhametini, şefkatini ve gülen yüzünü göstermeye çalıştım. Hizmetlerimi hukuk ve adalet anlayışı içerisinde yerine getirmenin huzuru ile görevimden ayrılıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle en güzel vesilelerle tekrar görüşmek dileğiyle siz değerli Taşkent'li hemşerilerimiz ve çalışma arkadaşlarıma veda ediyor, görev yapmaktan, değerli dostluklar edinmekten ve güzel duygular ile ayrılmaktan dolayı mutluyum . Bu naçizane hissiyat ve düşüncelerle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor, haklarınızı helal etmenizi diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.''

(Mustafa İlker Şen)