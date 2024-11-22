Konya’da kazısına bu yıl başlandı! Antik höyükteki “Listra Kilisesi’’ gün yüzüne çıkarılıyor: çevresinde 30 mezar yapısı bulundu!

Konya’da kazısına bu yıl başlanan Listra Antik Kenti’nde üçte birlik bölümü ortaya çıkarılan kilisenin çevresinde 30 mezara rastlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin desteğiyle Hatunsaray ve Botsa Mahallesi sınırlarında yer alan antik höyükteki kazı bu yıl başladı.

Kazı başkanlığını NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu'nun yaptığı Listra, Hristiyanlığın yayılmasında büyük etkisi olduğuna inanılan Aziz Pavlus'un ziyaret ettiği ve bazı mucizeler gösterdiği yer olarak biliniyor.

Batılı sanatçıların önemli tablo ve eserlerinde görülen Listra höyüğünde, kaynaklarda varlığı bilinen kilisenin bir bölümü gün yüzüne çıkarıldı.

Ayrıca kilise çevresinde önemli eserler bulundu.

- "Hac merkezi olarak nitelendirilen bir yerdeyiz"

Mimiroğlu, Listra Antik Kenti'nin bir höyük üzeri ve çevresi üzerine kurulu Roma yerleşimi olduğunu söyledi.

Buranın döneminde "Likaonya" eyaletindeki önemli kentlerden biri olduğuna değinen Mimiroğlu, "Yeni ahitte birçok kez ismi geçiyor. Özellikle Aziz Pavlus'un seyahatlerinde 3 kez uğradığı ve önemli mucizeler gösterdiği, başından önemli olayların geçtiği bir kent. Bu bağlamda dünyaca tanınan, önem verilen, günümüzde kilise yapısı ortaya çıkarılmasına karşın başka hiçbir yapı gözükmese de birçok kez ziyaret edilen ve hac merkezi olarak nitelendirilen bir yerdeyiz." diye konuştu.

- "İlk döneminde oldukça zengin bir süsleme programına sahip"

Mimiroğlu, antik kentin Kalkolitik döneme (MÖ 5000-3000) kadar inen bir höyük üzerinde olduğuna dikkati çekerek, kazı çalışmasına bu yıl başlandığını anımsattı.

Kazının birkaç noktadan gerçekleştiğini belirten Mimiroğlu, şöyle devam etti:

"İlk etap kazısı sona erdi. Büyük bir ekibin çalıştığı Listra Kilisesi olarak adlandırdığımız yapıda, çalışmaların ilk etabını tamamladık. Listra Kilisesi'nin yeri 1900'lerin başında keşfediliyor. Fakat niteliği ve planı tam bilinmiyordu. Kilisenin üçte birlik bir kısmı ortaya çıkarıldı. Kilise 30 metre uzunluğunda. İlk döneminde oldukça zengin bir süsleme programına sahip. Duvarları ve örtüsünde altın yaldızlı ve renkli mozaiklerin bulunduğu, zeminde farklı şekillerde kesilen mermer plakalarla kaplı büyük bir kilise. Fakat daha sonraki dönemlerde değiştirilmiş. Sebebi ve tarihi hakkında çalışmalarımız devam ediyor. Kilisenin hemen etrafında mezarlık alanı oluşturulmuş. Erken dönemden itibaren son döneme kadar birçok mezar, üst üste yapılmış. Kazıda yaklaşık 30 farklı birey dediğimiz mezar tespit edildi."

Mimiroğlu, kazının Geleceğe Miras Projesi kapsamında desteklendiğini vurgulayarak, "Kesintisiz şekilde kazıyı sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk etap çalışmalarını sona erdirdik. Tespit edilen kilisedeki kazıların ikinci etap çalışması gerçekleşecek. Amacımız ilk bahar sonlarına kadar kilisenin tamamen kazılması." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA