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Konya’da Keçili Kanalı yenileniyor: Su baskınlarına karşı güçlü önlem

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da Keçili Kanalı yenileniyor: Su baskınlarına karşı güçlü önlem
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Keçili Kanal Islahı projesinde sona yaklaştı. Taşkın dönemlerinde su baskınlarının önlenmesi ve suların şehirden güvenli bir şekilde uzaklaştırılması amacıyla yürütülen çalışmada, toplam uzunluğu 14 bin metre olan kanalın 3.200 metrelik kısmı daha betonarme hale getirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Keçili Kanalı'nın baştan sona betonarme hale getirilmesi, çevreye uyumlu ve estetik bir görünüme kavuşturulması için ıslah çalışmalarını sürdürüyor. 

Bu kapsamda KOSKİ, toplam uzunluğu 14 bin metre olan, Akyokuş mevkiinden başlayıp Sille Deresi'ne bağlanan ve Aslım Bataklığı'na mansaplanan kanalın, 3 bin 200 metrelik kısmını daha betonarme hale getirildi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, taşkın suyunu taşımak ve şehirde su baskınlarının önüne geçmek amacıyla önemli bir görev üstlenen kanalın Terziler Sitesi'nden Aslım Mevkii'ne kadar olan kısmının ıslahını tamamladı. 

2023 yılı Kasım ayında başlayan ıslah projesi kapsamında Keçili Taşkın Kanalı'nın tamamlanan kısmında, kanal içerisindeki su birikintilerinden kaynaklanan kötü koku ve çirkin görüntü sorunu da ortadan kalkmış oldu. 

KEÇİLİ TAŞKIN KANALI'NIN İŞLEVLERİ

1967 yılında taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Keçili Taşkın Kanalı, 30 metreküp/saniyelik feyezan debisine göre projelendirildi. Başlangıçtan sona kadar servis yoluna sahip Keçili Taşkın Kanalı üzerinde 10 adet köprü, 1 adet şüt, 3 adet tersip bendi bulunuyor. Şehri su baskınlarından korumasının yanı sıra yağmur sularının dere kesitine zarar vermesini önlemek gibi işlevleri bulunan Keçili Taşkın Kanalı, dere yatağındaki çöplerin ve diğer malzemelerin çıkarılmasını ve dere yatağının kaynağından ağza kadar temizlenmesini sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra Keçili Kanalı'nın, suyun akışını engelleyebilecek çeşitli bitkilerin yeniden yetişmesini önlemek, erozyonla veya serbest hafriyatla gelen selin dere yatağını ve ağzını tıkamasını engellemek gibi faydaları da bulunuyor.

(Mustafa İlker Şen)

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