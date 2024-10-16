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Konya’da kendinizi uzaya yakın bir atmosferde hissetmek isterseniz bu kafeye uğrayın! Konya’nın meşhur uzay temalı kafesi!

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Konya’da kendinizi uzaya yakın bir atmosferde hissetmek isterseniz bu kafeye uğrayın! Konya’nın meşhur uzay temalı kafesi!
Konya uzay temalı KuuCoffeeCo ile kahve deneyimini galaksiye taşıyor. Yıldızlarla dolu bir atmosferde eşsiz lezzetler ve görsel şölen sizi bekliyor!

Konya alışılmışın dışında bir deneyim sunan Kuu Coffee Co ile uzay temalı bir kafeye ev sahipliği yapıyor. 

Yıldızlar gezegenler ve uzayla ilgili detaylarla dolu atmosferiyle dikkat çeken bu mekan kahveseverlerin yanı sıra bilim ve uzay tutkunlarının da ilgisini çekiyor. 

Kuu Coffee Co hem lezzetli tatlıları hem de eşsiz dekorasyonuyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tatlının ve kahvenin büyüsü bu mekanda canlanıyor!

Kuu Coffee Co iç mekanında uzay temasını ustaca yansıtan bir tasarıma sahip. 

Duvarları gökyüzü ve galaksi temalı görsellerle süslenmiş tavan ise yıldızlarla kaplı bir uzay manzarası oluşturuyor.

Mekanda kullanılan ışıklandırmalar uzay atmosferini daha da pekiştiriyor. Ziyaretçiler bu eşsiz ortamda hem dinlenip kahve içebilir hem de eşsiz tatlıları keşfedebilirler.

Kuu Coffee Co zengin kahve menüsüyle de dikkat çekiyor.

Uzay temalı içecekler var!

Uzay temalı içeceklerin yanı sıra klasik kahve çeşitleri ve özel tatlar sunuluyor.

Mekanın imza kahveleri arasında "Galaktik Latte" ve "Yıldızlı Mocha" gibi ilgi çekici seçenekler bulunuyor.

Ayrıca atıştırmalık menüsünde yer alan lezzetler ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor.

Kuu Coffee Co Konya'da uzay temalı bir deneyim sunarak kahve ve tatlıseverleri galaksiye davet ediyor. 

Yıldızlarla dolu atmosferi lezzetli içecekleri ve düzenlediği etkinliklerle şehrin en ilginç mekanlarından biri olmayı başarıyor.

Uzay tutkunları ve kahveseverler için kaçırılmayacak bir adres olan Kuu Coffee Co'yu mutlaka ziyaret etmelisiniz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #cafe

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