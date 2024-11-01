Konya’da “Kır ve Kent’’ konulu söyleşi düzenlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Atölyesi tarafından “Kır ve Kent” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Mimarlar Odası Konya Şubesi işbirliğinde gerçekleşen söyleşiye öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Atölyesi tarafından Kır ve Kent konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Kır ve Kent” başlıklı söyleşide Mimar Mehmet Kütükçüoğlu, öğrencilere sunum yaptı.
Konya'nın mimari alanında çok ileri olduğunu belirten Kütükçüoğlu, "Konya resmen mimarlık için bir laboratuvar şehir haline geldi, gurur duyuyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki organizasyonları hem yoğun, hem çok iyi. Bence ilgi de çok iyi” ifadelerini kullandı.
Programa; Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rabia Köse Doğan, Konya Mimarlar Odası Başkanı Ahmet Övet, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.
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