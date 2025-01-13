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Konya’da kız arkadaşının patronuna kızdı, iş yerine molotofkokteyli atmıştı! Olayda YENİ GELİŞME

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da kız arkadaşının patronuna kızdı, iş yerine molotofkokteyli atmıştı! Olayda YENİ GELİŞME

Konya'da, sevgilisi E.T.'nin 'Bana burada kötü davranıyorlar' mesajı üzerine çalıştığı restorana molotofkokteyli atan Cem T. (19) ve yanındaki arkadaşı Muammer K. (23), polis tarafından gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Cem T. tutuklandı, Muammer K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 01.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi'nde meydana geldi. E.T., sevgilisi Cem T.'ye çalıştığı restoranda kendisine kötü davrandıklarına dair mesaj attı. Bunu üzerine Cem T., akaryakıt istasyonundan aldığı benzinle molotofkokteyli yapıp arkadaşı Muammer K. ile birlikte restoranın önüne gitti. Cem T., kapalı olan iş yerine molotofkokteylini fırlattı. Kırılan camdan iş yerine giren molotofkokteyli şans eseri yangına neden olmadı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, Cem T. ve Muammer K.'yi saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan Cem T.'nin ilk ifadesinde, "Kız arkadaşım, sabah saatlerinde çalıştığı iş yerini kastederek 'Bana burada kötü davranıyorlar' diyerek mesaj attı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek arkadaşım Muammer K.'yi aradım. Akşam buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattım. Akşam saatlerinde buluştuk. Arkadaşımın aracında önce alkol aldık. Daha sonra petrolden benzin aldık ve alkol aldığımız şişelere molotofkokteylini hazırladık. Ben hazırladığımız molotofkokteylini iş yerine attım ve olay yerinden kaçtık" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cem T. Tutuklandı. Muammer K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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