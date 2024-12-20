Konya’da kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı

Kaza, ilçeye bağlı Mandıra Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Dipdede Mahallesinden Kulu ilçe merkezine seyir halinde olan Tahir B. idaresindeki 42 GN 039 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı.
Kaza sonrası sürücü Tahir B., Erhan B., Yusuf B. ve Arda A.devrilen araçtan kendi imkanları ile çıktı.
Kazayı da şans eseri sürücü ve yolcular yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
(Mustafa İlker Şen)