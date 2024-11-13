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Konya’da korkunç kaza! Kadın sürücü hayatını kaybetti

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da korkunç kaza! Kadın sürücü hayatını kaybetti
Konya’nın Selçuklu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında kadın sürücü hayatını kaybetti.

Olay Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndemeydana geldi. 

İddialara göre gece saatlerinde Veysel Karani Caddesinden Bosna Hersek Mahallesi istikametine seyreden otomobil kontrolden çıkarak eczaneye daldı. 

Otomobil, camları kırarak eczanenin içerisine kadar ilerledi.

Korkunç manzara! 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Ekipler yapılan müdahale sonucu kafasının koptuğu belirlenen Gamze Erdem'in hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Araçta yolcu olarak bulunan Günay Kandemir (44) ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Gamze Erdem'in bir kız annesi olduğu öğrenildi.

(Mustafa İlker Şen)

  • #Konya #Kaza

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