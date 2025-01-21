Konya’da kurutulmuş çiçek bamyanın fiyatı belli oldu! Kilosu altınla yarışıyor

Konya'da bamya çorbası yapımında kullanılan ve sağlığa faydaları saymakla bitmeyen kurutulmuş çiçek bamyası, 100 gramıyla dört kişilik bir ailenin karnını doyuruyor. İnce işçiliği, bakımı ve toplama aşamasındaki zahmetinden dolayı kurutulmuş çiçek bamyasının kilo fiyatı, gram altınla yarışıyor.
İnce işçilikle ipe diziliyor!
Kadınlar, İlkbahar aylarında sabah güneş doğmadan, günün erken saatlerinde çiçek hâlinde tek tek toplanarak ince bir işçilikle ipe diziyor. İpe dizilen bamyalar daha sonra bir yere asılarak kuruması bekleniyor.
Birçok hastalığın ilacı
Konya'da düğünlerde, düğün yemeği olarak misafirlere ikram edilen kurutulmuş çiçek bamya, insanlar tarafından sevilerek tüketiliyor. Faydaları saymakla bitmeyen bamya, birçok hastalığın da ilacı olarak biliniyor.
Kilosu 2.500 TL
Konya'daki aktarlarda, pazarlarda ve marketlerde bulunan kurutulmuş çiçek bamyasının 100 gramı 250 TL, kilogram fiyatı ise şu anda 2.500 TL'den satılıyor. Bazı aktar veya marketlerde satılan kurutulmuş çiçek bamyasında fiyat değişkenliği olabiliyor.
(Mustafa İlker Şen)