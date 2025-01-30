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Konya’da Minibüs ve Okul Servis Ücretlerine ZAM GELDİ! İşte zamlı fiyatlar ve uygulanacak tarih

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’da Minibüs ve Okul Servis Ücretlerine ZAM GELDİ! İşte zamlı fiyatlar ve uygulanacak tarih

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, artan akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetleri nedeniyle şehir içi minibüs ve okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

Konya'da dolmuş ücretlerine zam geldi!

Yeni tarifeye göre:

Minibüs ücretleri

İndi-bindi: 20 TL

Mesafeye göre: 23 TL – 25 TL – 27 TL

Okul servis ücretleri

0 - 3 km: 17.500 TL
0 - 6 km: 20.000 TL
0 - 12 km: 22.000 TL
0 - 20 km: 23.500 TL

Ücretler 9 taksit halinde ödenebilecek, peşin ödemelerde %10 indirim uygulanacak.

ZAMLI FİYATLAR 3 ŞUBAT İTİBARIYLA GEÇERLİ! 

Yeni fiyatlar 3 Şubat 2025 itibarıyla geçerli olacak.

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