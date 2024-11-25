Konya’da nerede ne kadar kar var? Bir bölgede 14 santimetreyi buldu

Konya’da Pazar günü etkili olan kar yağışı il genelini beyaza bürüdü. Peki, Konya’da nerede ne kadar kar var? İşte son durum…
Konya'da kış mevsimi kendini yoğun kar yağışıyla gösterdi. İl genelindeki birçok bölge karla kaplanırken, kar kalınlıkları dikkat çekici seviyelere ulaştı.
EN YOĞUN KAR DERBENT ALADAĞ'DA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Derbent ilçesine bağlı Aladağ, 14 santimetre kar kalınlığıyla Konya'nın en çok kar yüksekliğine ulaşan noktası oldu. Seydişehir Alacabel'de kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçülürken, Meram Konya Kent Ormanı 9 santimetre ile üçüncü sırada yer aldı.
DİĞER BÖLGELERDE DURUM
Meram ilçesine bağlı Güneydere Mahallesinde kar kalınlığı 8 santimetre, Beyşehir ilçesinde 6 santimetre, Bozkır Sorkun Yaylası'nda 6 santimetre, Ereğli ilçesinde ise 5 santimetre olarak ölçüldü.
KAR KALINLIĞI DAHA AZ OLAN BÖLGELER
Taşkent Balcılar, Konya Havalimanı, Karapınar'a bağlı Sazlıpınar Mahallesi ve Seydişehir'in çeşitli kesimlerinde kar kalınlıkları 2 santimetre olarak ölçüldü.
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