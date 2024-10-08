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Konya’da organize suç örgütüne operasyon! 17 gözaltı

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da organize suç örgütüne operasyon! 17 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, M.E.B önderliğindeki organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi

08 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, şüphelilerin yakalanmasının yanı sıra çeşitli silah ve uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında: 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet bıçak, 3 adet muşta, 78 adet tabanca fişeği, 32 adet av tüfeği kartuşu, 58 adet uyuşturucu nitelikli hap, 2 kök hint keneviri, çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanma aparatları ve çek, senet gibi muhtelif evraklar bulunuyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Mustafa İlker Şen)

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